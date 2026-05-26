Прокуратура Ставрополья проведет прием граждан 28 мая. Фото: прокуратура СК

В прокуратуре Ставропольского края 28 мая 2026 года состоится личный прием граждан. Проведут его представители комиссии Генеральной прокуратуры РФ. Начало назначено на 10:00.

Жители могут обратиться с вопросами о нарушениях в сфере трудового, жилищного, пенсионного, налогового законодательства, а также о проблемах в работе ЖКХ, защите прав предпринимателей, исполнении судебных решений и других сферах.

Мероприятие пройдет в Ставрополе по проспекту Октябрьской Революции, 9/1. Записаться на прием заранее можно по телефону 8 (8652) 25-53-14.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru