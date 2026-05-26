Единые учебники по физике, химии и биологии появятся в школах в 2027 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Президент Российской академии наук Геннадий Красников на Общем собрании РАН сообщил, что единые учебники по физике, химии и биологии для старших классов придут в школы в сентябре 2027 года. Пособия по этим же предметам, но для других параллелей, выпустят годом позже – в 2028 году. Об этом рассказали в издании BFM Кубань

Разработкой занимается РАН по поручению Владимира Путина. Речь идет о единых учебниках и пособиях по математике, физике, информатике, химии и биологии. Уже собраны авторские коллективы, в которые вошли члены академии. Подготовленные материалы сначала проверят в профильных отделениях, а потом направят на междисциплинарный совет – там оценят, насколько согласованы разные предметы между собой.

Затем учебники передадут ведущим специалистам по детской медицине и психологии. После этого начнется апробация, в том числе в базовых школах РАН.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru