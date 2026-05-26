На обновление Александровской площади в Ставрополе потратят 1,6 млрд рублей. Фото: администрация Ставрополя

В Ставрополе началось масштабное обновление Александровской площади. На благоустройство одной из главных городских локаций планируют направить около 1,6 млрд рублей. Работы станут частью подготовки краевой столицы к 250-летию.

Сейчас на территории уже начался демонтаж старого покрытия. Следующим этапом станет обновление подземных коммуникаций. Специалисты заменят участки сетей водоснабжения, водоотведения, тепла, газа и электричества.

После реконструкции площадь заметно изменится. Проект предполагает расширение прогулочной зоны и создание новых пространств для концертов и городских мероприятий. На территории высадят взрослые деревья и кустарники, установят ротонды и барельефы с изображением исторических мест Ставрополя и края.

При этом фонтаны сохранятся, а их центральную композицию украсят фигуры южных слонов – одних из древнейших обитателей этих мест.

На площади появятся новые фонари, малые архитектурные формы, дополнительные места для отдыха и пандусы для маломобильных горожан и родителей с колясками. Общая площадь благоустройства составит около 20 тысяч квадратных метров.

Часть зеленых насаждений, попадающих в зону работ, пересадят осенью, чтобы сохранить деревья и кустарники. Завершить обновление инженерных сетей планируют до конца этого года, а основные работы по благоустройству и озеленению намечены на 2027 год.

