В Ставрополе с 27 мая перестанет ходить маршрут №32м.

В Ставрополе с 27 мая прекращает работу автобусный маршрут №32м. Причина – у перевозчика закончились документы, которые дают право на перевозку пассажиров.

«С 27 мая в краевой столице завершит работу маршрут №32м. Это связано с окончанием действия документов, дающих перевозчику право перевозить пассажиров», – сообщили в городской администрации.

Вместо закрытого маршрута для горожан усилят движение на маршруте №32А «204 квартал – 566 квартал». Количество автобусов на этом направлении увеличат. Жителям улицы 50 лет ВЛКСМ рекомендовано пользоваться маршрутом №32А с остановки на улице Пирогова.

Пассажирам предложили альтернативные варианты маршрутов. Для поездок в центр подойдут автобусы №4 и №36, а также троллейбусы №2 и №13. В сторону 204 квартала можно доехать на автобусах №41 и №47.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru