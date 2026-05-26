За неделю на Ставрополье от укусов клещей пострадали 327 человек

На Ставрополье продолжается сезон активности клещей. За прошедшую неделю в больницы края с укусами обратились 327 человек. Всего с начала года пострадавших уже 1424. Переносчики разносят крымскую геморрагическую лихорадку, клещевой боррелиоз, эрлихиоз и другие инфекции.

За текущий эпидемический период зарегистрировано два случая заболевания боррелиозом и три случая КГЛ. Чтобы снизить риски, в крае проводят профилактические обработки. Акарицидными препаратами обработано 3476,5 гектара местности. Также против клещей обработали более 148 тысяч голов крупного рогатого скота и почти 144 тысячи голов мелкого рогатого скота.

Жителям напоминают о мерах защиты. Находясь в лесу, поле или на пастбище, нужно надевать одежду, которая не даст клещам заползти под нее. Также необходимо использовать репелленты и периодически осматривать тело после прогулок.

Обнаружив присосавшегося клеща, обратитесь к врачу – его снимут специалисты. За укушенными устанавливают наблюдение на 14 дней. При ухудшении самочувствия, повышении температуры или недомогании нужно срочно идти к медикам.

