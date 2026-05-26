Бастрыкин запросил доклад о разрушающемся доме в Георгиевске на Ставрополье Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки после обращения жителей многоквартирного дома в Георгиевске на Ставрополье. Люди пожаловались на состояние здания, которое, по их словам, продолжает разрушаться спустя несколько лет после ввода в эксплуатацию.

Речь идет о доме на улице Красных Партизан, который был сдан в 2018 году. Жильцы утверждают, что на фасаде, фундаменте и в квартирах появились трещины, а инженерные коммуникации работают с перебоями. Из-за этого в доме происходят коммунальные аварии, а в помещениях сохраняется сырость.

Особое беспокойство у людей вызвала ситуация после мартовской сейсмической активности. По словам жильцов, после подземных толчков разрушения усилились, а контрольные маячки, установленные на трещинах, оказались повреждены. Горожане считают, что проблемы связаны с нарушениями при строительстве дома.

В 2022 году в рамках гарантийных обязательств в здании провели косметический ремонт, однако это не решило ситуацию. Обращения в различные инстанции, по словам заявителей, также результата не дали.

После коллективного обращения в приемную председателя СК России в краевом управлении ведомства организовали процессуальную проверку.

«Председатель следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки», – сообщили в информационном центре СК России.

Ход проверки и исполнение поручения поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

danil.yurkov@phkp.ru