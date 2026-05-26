Жителя Ставрополья осудят за осквернение Вечного огня Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Ставропольском крае перед судом предстанет 50-летний житель Грачевского округа, которого обвиняют в осквернении символа воинской славы. По версии следствия, мужчина несколько раз прикурил сигарету от Вечного огня у памятника погибшим односельчанам.

Инцидент произошел в декабре 2025 года в селе Тугулук. Речь идет об объекте культурного наследия регионального значения – памятнике 343 жителям села, погибшим в годы Гражданской и Великой Отечественной войн.

По данным следствия, мужчина подошел к Огню Вечной Славы и не менее четырех раз поджег от него сигарету. Уголовное дело возбудили по материалам полиции. Фигуранту предъявили обвинение по статье об осквернении символов воинской славы России и оскорблении памяти защитников Отечества.

«Фигурант вину признал полностью и раскаялся в содеянном», – сообщили в СУ СКР по СК.

Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение. Теперь дело рассмотрит Ставропольский краевой суд.

«Санкция части 3 статьи 354.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет», – добавили в прокуратуре СК.

