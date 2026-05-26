НовостиОбщество26 мая 2026 15:03

На Ставрополье летом будет работать передвижной культурный центр

Мобильная площадка посетит самые удаленные населенные пункты, где отсутствуют стационарные Дома культуры
Татьяна ГУЩИНА
За семь лет работы «Автоклуб» совершил две тысячи выездов. Фото: администрации округа.

В Предгорном округе Ставропольского края начинает масштабный проект передвижной культурный центр «Автоклуб» . В течение трех летних месяцев мобильная площадка проекта «200 остановок радости» посетит самые удаленные населенные пункты, где отсутствуют стационарные Дома культуры, чтобы обеспечить досугом каждого ребенка.

Как рассказали в пресс-службе администрации округа, акция приурочена к важному рубежу: за семь лет работы «Автоклуб» совершил две тысячи выездов, его аудитория превысила 35 тысяч человек. В этом сезоне команда центра делает акцент на детской программе и переходит в интенсивный режим работы. Помимо праздников, передвижной центр подготовил показы фильмов под открытым небом для семейного просмотра, а также летние вечеринки и интерактивные игры.

«Мы готовим программу ко Дню защиты детей и параллельно разрабатываем насыщенную игровую программу на лето. Работа не прекращается, потому что спрос на живое общение и искусство в селах остается стабильно высоким», – рассказали в пресс-службе администрации Предгорного округа.

Между тем, автоклубы на Ставрополье были приобретены в рамках нацпроекта и активно используются в шести округах, где имеются отдаленно расположенные населенные пункты.

