На Ставрополье летом будет работать передвижной культурный центр

За семь лет работы «Автоклуб» совершил две тысячи выездов. Фото: администрации округа.

В Предгорном округе Ставропольского края начинает масштабный проект передвижной культурный центр «Автоклуб» . В течение трех летних месяцев мобильная площадка проекта «200 остановок радости» посетит самые удаленные населенные пункты, где отсутствуют стационарные Дома культуры, чтобы обеспечить досугом каждого ребенка.

Как рассказали в пресс-службе администрации округа, акция приурочена к важному рубежу: за семь лет работы «Автоклуб» совершил две тысячи выездов, его аудитория превысила 35 тысяч человек. В этом сезоне команда центра делает акцент на детской программе и переходит в интенсивный режим работы. Помимо праздников, передвижной центр подготовил показы фильмов под открытым небом для семейного просмотра, а также летние вечеринки и интерактивные игры.

«Мы готовим программу ко Дню защиты детей и параллельно разрабатываем насыщенную игровую программу на лето. Работа не прекращается, потому что спрос на живое общение и искусство в селах остается стабильно высоким», – рассказали в пресс-службе администрации Предгорного округа.

Между тем, автоклубы на Ставрополье были приобретены в рамках нацпроекта и активно используются в шести округах, где имеются отдаленно расположенные населенные пункты.

