На Ставрополье создан цифровой канал для персонализации мер поддержки бойцам СВО

Основная цель – создать единый канал информирования участников СВО об их социальных гарантиях Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

Защищённый цифровой модуль разработан министерством энергетики, промышленности и связи Ставропольского края и подведомственным Краевым центром информационных технологий во взаимодействии с заинтересованными ведомствами.

Основная цель – создать единый канал информирования участников СВО об их социальных гарантиях, снизить административную нагрузку на заявителей и оптимизировать межведомственное взаимодействие.

Один из ключевых принципов площадки - персонализация. Модуль формирует индивидуальный «кабинет поддержки» с перечнем мер, на которые конкретный гражданин имеет право в текущий момент.

«Сейчас в сервис загружено 56 федеральных, 39 региональных и более 50 муниципальных мер поддержки. Это работает следующим образом. Участник СВО или член его семьи проходит анкету из 13 вопросов – например, наличие детей или имущества, облагаемого налогом. На их основе сервис автоматически формирует персонализированный список доступных мер поддержки и информацию о них – куда обращаться, срок предоставления, необходимые документы. Если услуга доступна в электронном виде, сервис предложит перейти на электронную форму заявления на портале Госуслуг», – рассказали в пресс-службе министерства энергетики, промышленности и связи СК.

После тестирования новый сервис будет доступен ставропольцам. В дальнейшем также планируется расширение его функционала.

Параллельно продолжается работа по переводу региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей в электронный вид, а также проактивный (беззаявительный) формат.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru