На Ставрополье дан старт региональному этапу игры «Зарница 2.0»

Команда Ставрополья считается одной из сильнейших в России. Фото: соцсети губернатора СК.

Во вторник, 26 мая, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров принял участие в торжественном открытии регионального этапа Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0», которое состоялось в Пятигорске.

Он обратился к участникам с приветственным словом, в котором отметил, что традиция проведения «Зарницы» в Ставропольском крае сохраняется на протяжении многих лет, даже в сложные времена. Он подчеркнул важность этой системы патриотического воспитания, которая продолжает развиваться, внедряя современные технологии и новые направления подготовки, соответствующие вызовам времени.

При этом губернатор сообщил, что команда Ставрополья считается одной из сильнейших в России. Он выразил гордость за достижения молодых участников, которые достойно представляют свой край на всероссийском уровне. Владимиров поблагодарил наставников и организаторов за их труд и личный пример, который помогает формировать у молодёжи уважение к Отечеству, взаимовыручку и силу характера.

В завершение своего выступления глава края пожелал командам честной борьбы, уверенности в своих силах и ярких побед, а также новых друзей среди участников игры. Одержавшие победу на окружном этапе команды отправятся в финал игры, который стартует в августе.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru