Жительница Ставрополья одержала победу в конкурсе «Земский почтальон – 2026»

Победителем конкурса стала почтальон из села Верхнерусского Ольга Калмыкова. Фото: соцсети губернатора СК.

В Москве на форуме «Труженики села» сегодня подвели итоги Всероссийского конкурса «Земский почтальон – 2026». Среди победителей вновь оказалась представительница Ставропольского края – Ольга Владимировна Калмыкова, почтальон из села Верхнерусское Шпаковского округа. Как сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своих соцсетях, ей вручили диплом и денежный сертификат.

«Такие люди – настоящая гордость Ставрополья. Благодаря их труду в сёлах и хуторах сохраняется внимание к жителям, надёжная связь и душевное тепло», – сообщил в соцсети глава края.

Ольга Калмыкова – мать семерых детей и бабушка шестерых внуков. За свой труд и вклад в семью она удостоена краевой медали «Материнская слава» и ордена «Родительская слава». Глава региона поздравил ее с заслуженной победой и отметил, что это – результат профессионализма, ответственности и искренней преданности своему делу.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru