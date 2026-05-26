Из-за ливней в Невинномысске обрушилось полкилометра канализационного коллектора

По предварительной информации, предстоит заменить полукилометровый участок коллектора

В Невинномысске специалисты в срочном порядке проводят аварийные работы на канализационном коллекторе по улице Железнодорожной. Как сообщил глава города Михаил Миненков, из-за обильных осадков произошёл обвал и подмыв грунта после разрушения трубы диаметром 500 мм.

Протяжённость повреждённого участка составляет около 500 метров, глубина вскрытия – примерно три метра. Коммунальные службы уже установили ограждение вокруг места аварии для безопасности жителей. Работы ведутся без ограничения движения транспорта, при этом водоснабжение и водоотведение в районе не прекращаются. По предварительной информации, предстоит заменить полукилометровый участок коллектора.

«Главная задача – не допустить перебоев с водой и канализацией для более чем 40 тысяч жителей, – подчеркнул Миненков. – Опыт устранения таких аварий в городе уже есть».

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru