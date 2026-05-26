Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
+14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия26 мая 2026 18:35

Из-за ливней в Невинномысске обрушилось полкилометра канализационного коллектора

По предварительной информации, предстоит заменить полукилометровый участок коллектора
Татьяна ГУЩИНА
По предварительной информации, предстоит заменить полукилометровый участок коллектора

По предварительной информации, предстоит заменить полукилометровый участок коллектора

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Невинномысске специалисты в срочном порядке проводят аварийные работы на канализационном коллекторе по улице Железнодорожной. Как сообщил глава города Михаил Миненков, из-за обильных осадков произошёл обвал и подмыв грунта после разрушения трубы диаметром 500 мм.

Протяжённость повреждённого участка составляет около 500 метров, глубина вскрытия – примерно три метра. Коммунальные службы уже установили ограждение вокруг места аварии для безопасности жителей. Работы ведутся без ограничения движения транспорта, при этом водоснабжение и водоотведение в районе не прекращаются. По предварительной информации, предстоит заменить полукилометровый участок коллектора.

«Главная задача – не допустить перебоев с водой и канализацией для более чем 40 тысяч жителей, – подчеркнул Миненков. – Опыт устранения таких аварий в городе уже есть».

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru