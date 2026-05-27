На Ставрополье отменили режим беспилотной опасности 27 мая Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье отменили режим беспилотной опасности 27 мая. Он действовал более 10 часов – с 19:42 26 мая до 06:26 утра следующего дня. Об этом в своих соцсетях написал губернатор региона Владимир Владимиров:

«На территории Ставропольского края отбой беспилотной опасности».

Экстренные службы не сообщали ни о каких происшествиях. Некоторое время после действия беспилотной опасности возможно снижение скорости работы мобильного интернета. Также угроза действовала на территории Дагестана и Северной Осетии.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru