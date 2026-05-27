В трех регионах СКФО объявляли режим опасности БПЛА вечером 26 мая

В трех регионах СКФО обявляли режим опасности БПЛА вечером 26 мая. Предупреждение действовало на Ставрополье, в Северной Осетии и Дагестане.

На Ставрополье ограничения действовали больше десяти часов – с 19:42 до 06:26 утра следующего дня. Об отмене режима сообщил губернатор Владимир Владимиров. По данным властей и экстренных служб, за время действия предупреждения никаких происшествий в крае зафиксировано не было.

Одновременно предупреждение действовало и в других регионах Северного Кавказа. В Северной Осетии режим сохранялся почти до половины седьмого утра, об этом сообщал глава республики Сергей Меняйло.

В Дагестане, по данным МЧС республики, опасность БПЛА действовала с 19:20 до 06:17 утра. После снятия режима в некоторых районах еще возможно временное снижение скорости мобильного интернета.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru