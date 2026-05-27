В Ставрополе выбрали лучших предпринимателей года среди представителей малого и среднего бизнеса. Награждение прошло на одной из городских площадок, где собрались предприниматели, представители власти и общественных объединений.

В этом году за победу боролись около 40 участников. Жюри оценивало компании и проекты в самых разных сферах – от производства и строительства до общественного питания, услуг, туризма и социальных инициатив. Отдельно отметили лучший стартап.

По итогам конкурса победителями стали 15 предпринимателей, еще 11 получили звание лауреатов.

«Сегодня в Ставрополе работают и активно развиваются в самых разных сферах около 100 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, а их деятельность обеспечивает порядка 30% налоговых поступлений в городской бюджет», – поделился на мероприятии мэр Ставрополя Иван Ульянченко.

По его словам, предприниматели создают новые рабочие места, внедряют современные технологии и помогают укреплять экономическую стабильность краевой столицы.

