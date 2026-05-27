Трассу «Кавказ» подтопило в Минераловодском округе Ставрополья. Фото: Госавтоинспекция СК

В Минераловодском округе Ставропольского края из-за сильных дождей подтопило участок федеральной трассы «Кавказ». Вода частично залила одну из полос движения в сторону Минеральных Вод.

О сложной дорожной обстановке сообщили в Госавтоинспекции Ставрополья. Подтопление произошло на 346 километре трассы. На опубликованных кадрах видно, как автомобили пробираются через глубокие лужи. Водителей призвали заранее снижать скорость и быть особенно осторожными на таких участках.

«Уважаемые водители, заблаговременно снижайте скорость при подъезде к таким участкам, помните об эффекте "аквапланирования" и возможной потере управления транспортом», – предупредили в ведомстве.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru