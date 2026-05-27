При пожаре в многоэтажке на проспекте Юности в Ставрополе погиб человек Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ставрополе вечером 26 мая произошел пожар в многоквартирном доме на проспекте Юности. Загорелась одна из квартир. Пламя успело охватить четыре квадратных метра, один человек погиб.

Спасатели эвакуировали из дома четырех жильцов. На месте работали 26 огнеборцев и шесть единиц техники.

Всего за 26 мая в крае зарегистрировали три техногенных пожара. Самый крупный случился в Михайловске на улице Константинова – там горело складское помещение на площади 1000 квадратных метров. Пожар тушили 43 специалиста и 10 единиц техники. Там также погиб один человек.

«Произошло пять ДТП, на три из которых привлекались специалисты МЧС Ставрополья», – добавили в ГУ МЧС России по СК.

На водных объектах края происшествий не зафиксировали. Чрезвычайных ситуаций не случилось.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru