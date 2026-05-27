После аварии в части Невинномысска возникли перебои с водой

В части Невинномысска после аварии на сетях холодного водоснабжения возникли перебои с подачей воды. В некоторых домах она доходила только до первых этажей.

О ситуации рассказал мэр города Михаил Миненков. По его словам, порыв произошел 25 мая. Из-за этого снижение давления затронуло поселок Фабрика, Мелькомбинат, поселок Рождественка и поселок Рабочий.

Специалисты аварийно-восстановительной службы выехали на место и переключили водовод на резервную линию подачи. Это позволило стабилизировать ситуацию и вернуть воду жителям.

Сейчас город обеспечен водоснабжением в полном объеме. При необходимости организован подвоз питьевой воды спецтехникой по заявкам жителей. Однако полностью проблему пока не сняли. В некоторых районах еще могут наблюдаться скачки давления в системе.

«Сейчас все силы направлены на то, чтобы полностью восстановить работу системы водоснабжения и исключить любые колебания давления», – сообщил Михаил Миненков.

