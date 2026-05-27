«Россети Северный Кавказ» проверят безопасность почти 2000 энергообъектов возле школ Ставрополья

Любая мелочь может иметь значение для безопасности детей. Фото: Ольга ЧАЙКА

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ставропольэнерго» перед летними школьными каникулами усилили контроль за электросетевыми объектами вблизи и на территории образовательных учреждений края. Всего на нормативное соответствие будет проверено порядка 500 трансформаторных подстанций 10-6/0,4 кВ и 1,5 тысячи линий электропередачи всех классов напряжения.

Плановый осмотр оборудования уже завершен на территории и возле школ Грачевского округа края: в селах Бешпагир, Кугульта, Тугулук, Сергиевское, Старомарьевка, Спицевка. Здесь энергетики совместно с руководителями муниципалитетов оценили состояние распределительных щитов и кабельных линий электропередачи, работоспособность защитных устройств и эффективность систем заземления в преддверии начала работы летних пришкольных лагерей.

«Любая мелочь может иметь значение для безопасности детей, поэтому детально проверили каждый энергообъект. Особое внимание уделили целостности и надежности ограждений, наличию предупреждающих знаков и состоянию заземляющих контуров», – рассказал начальник Грачевских районных электрических сетей филиала «Ставропольэнерго» Сергей Головинов.

«Мы тесно взаимодействуем с энергетиками уже не первый год. Совместная работа позволяет оперативно выявлять и устранять любые недочеты, а значит – создавать максимально безопасные условия для детей во время летних каникул», – рассказал глава Спицевского территориального управления Игорь Романенко.