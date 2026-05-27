Бастрыкин потребовал доклад после обмана бойца СВО на Ставрополье

Историей с возможным мошенничеством в отношении участника СВО занялся глава следственного комитета России Александр Бастрыкин. Мужчина остался без денег и без обещанной квартиры.

Информация о произошедшем появилась в социальных сетях. Сообщается, что местный житель под предлогом помощи в покупке жилья получил от бойца деньги, однако квартиру так и не приобрел. Средства участнику спецоперации также не вернули.

Сейчас проверку по статье о мошенничестве (статья 159 УК РФ) проводят сотрудники полиции. Одновременно региональное управление следственного комитета подняло вопрос о передаче материалов дела в свое производство.

«Председатель СК России поручил представить доклад по информации о возможных мошеннических действиях в отношении участника СВО в Ставропольском крае», – сообщили в информационном центре СК России.

Глава ведомства поручил руководителю СУ СК по Ставропольскому краю Александру Перепелицыну доложить о ходе проверки и о принятых решениях.

