Семенной картофель передали Дагестану для восстановления хозяйств после паводка

Брянская и Астраханская области отправили в Дагестан более 60 тонн семенного картофеля.

После мощных паводков, которые весной этого года обрушились на Дагестан, многие жители республики остались без посевного материала. Половина огородов оказалась под водой, запасы картофеля, предназначенные для посадки, испортились.

В республике забили тревогу, но на помощь пришли регионы. Брянская и Астраханская области собрали и отправили дагестанцам около 60 тонн семенного картофеля.

«Картофель распределят, чтобы люди могли восстановить своё хозяйство уже в этом году», - рассказал руководитель регионального исполкома Народного фронта в Дагестане Джамалудин Шигабудинов.

Картофель начали развозить по самым пострадавшим районам. Три района уже забирают посадочный материал.

«Высококачественный сортовой картофель даст возможность получить хорошую продукцию и размножить такие семена», — отметил первый замминистра сельского хозяйства Дагестана Шарип Шарипов.

