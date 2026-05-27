Суд постановил снести незаконное кафе в центре Ставрополя. Фото: прокуратура СК

В центре Ставрополя по решению суда должны снести здание кафе, построенное без разрешительных документов. Речь идет об объекте на проспекте Октябрьской Революции.

Как сообщили в прокуратуре края, изначально спорная постройка была узаконена через третейский суд. Позже муниципалитет обратился в арбитраж с требованием признать объект самовольным и обязать собственника снести здание.

Сначала суд отказал в удовлетворении иска, однако прокуратура оспорила это решение в апелляции. В ходе разбирательства надзорное ведомство представило доказательства того, что кафе находится в границах защитных зон объектов культурного наследия регионального значения. При этом разрешение на строительство в такой зоне не выдавалось.

Апелляционный суд согласился с доводами прокуратуры и постановил признать объект самовольной постройкой с последующим сносом. Судебное решение уже вступило в законную силу.

«Судебный акт вступил в законную силу, его исполнение контролируется прокуратурой края», – добавили в прокуратуре СК.

