Спасатели достали затонувшую машину из реки в Предгорном округе Ставрополья

Спасатели достали затонувшую машину из реки в Предгорном округе Ставрополье. Фото: ПАСС СК

В станице Бекешевской Предгорного округа Ставрополья спасатели вытащили из реки Тамлык легковой автомобиль, который ранее обнаружили в воде. Внутри машины никого не оказалось.

Для проведения операции привлекли водолазную группу спасателей из Ессентуков. Работы проходили в сложных условиях – из-за мутной воды видимость практически отсутствовала, поэтому специалистам приходилось действовать на ощупь.

После обследования автомобиля спасатели закрепили машину и с помощью лебедки подняли ее на поверхность. Затем транспортное средство передали сотрудникам полиции.

«Обстоятельства происшествия устанавливаются», – сообщили в ПАСС СК.

Напомним, ранее глава Предгорного округа Николай Бондаренко сообщал, что в пойме реки обнаружили автомобиль, однако тогда оставалось неизвестным, мог ли кто-то находиться внутри.

