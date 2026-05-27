Канатная дорога в Кисловодске снова открылась для посетителей

В Кисловодске снова заработала канатная дорога. Ранее ее закрывали из-за плохой погоды и сильного ветра. Как сообщили в администрации курорта, нижняя станция открыта ежедневно с 10:00 до 16:30.

Последний подъем выполняется в 16:30. Верхняя станция принимает посетителей до 17:00, а заключительный спуск проходит в это же время.

«Это один из самых популярных маршрутов в нашем парке: с него открываются прекрасные виды на город, зелёные склоны и окрестности», – рассказал мэр города Евгений Моисеев.

При этом по понедельникам канатная дорога работать не будет. В этот день специалисты будут проводить плановое техническое обслуживание оборудования, чтобы обеспечить безопасность пассажиров и стабильную работу комплекса.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru