Кисловодск отправил в Дагестан третью машину с гуманитарной помощью

Из Кисловодска в пострадавший от апрельских наводнений Дагестан отправили уже третью машину с гуманитарной помощью. К сбору подключились представители Карачаевской общины, волонтеры и неравнодушные жители города.

В груз вошли самые необходимые для местных жителей вещи – питьевая вода, продукты, одеяла, посуда и средства личной гигиены. Помощь собирали совместными усилиями всего города.

«Кисловодчане всегда откликаются на чужую боль не словами, а делом. В этом и есть наша сила: жить в уважении друг к другу, быть рядом в трудную минуту и помогать тем, кому сейчас нужна поддержка», – поделился мэр Кисловодска Евгений Моисеев. По его словам, именно взаимная поддержка и готовность прийти на помощь остаются одной из главных черт жителей города.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru