Велодорожки в Ставрополе станут длиннее почти на шесть километров. Фото: администрация Ставрополя

В Ставрополе во время дорожного ремонта планируют расширить городскую велосеть почти на шесть километров. Новые велодорожки появятся на нескольких улицах, где сейчас идут масштабные работы.

Ремонт одновременно ведется на пяти участках общей протяженностью более девяти километров. На части улиц рабочие уже снимают старое покрытие и демонтируют бордюры, а на других приступили к укладке плитки на пешеходных дорожках.

«На проспекте Кулакова, улице 8 Марта и Пушкина снимают старые покрытия, демонтируют бордюры и готовят полотно к последующим работам. На улицах Тельмана и Назара Енина уже готово основание пешеходных дорожек и началась укладка плитки», – сообщили в городской администрации.

Помимо обновления дорог и тротуаров, специалисты обследуют дождевую канализацию и восстановят поврежденные элементы системы. Это должно помочь с отводом воды во время сильных осадков.

Также в городе обновят остановки, дорожные знаки, светофоры и ограждения, а для маломобильных жителей оборудуют дополнительные поручни и удобные подходы.

Сейчас общая протяженность велодорожек в Ставрополе превышает 26 километров.

