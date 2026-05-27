Более 1500 студентов и школьников Ставрополья узнали о будущей пенсии

С начала года более 1500 школьников и студентов Ставрополья приняли участие в занятиях по пенсионной грамотности. Образовательные встречи проходят в интерактивном формате и охватывают учебные заведения по всему краю.

Во время занятий молодежи рассказывают, как формируется будущая пенсия, почему важны официальный стаж и зарплата, а также какие меры поддержки предоставляет социальный фонд.

Школьникам и студентам предлагают командные игры, ребусы, викторины и задания по мотивам телевизионных шоу. Участники решают практические кейсы, обсуждают жизненные ситуации и учатся разбираться в теме через игровые форматы. После занятий участникам вручают дипломы и памятные подарки.

«Когда сложные темы подаются через игру и творческие задания, информация воспринимается не как сухая теория, а как важный жизненный инструмент», – рассказали в отделении СФР по СК.

