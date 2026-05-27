Судебные приставы выдворили с территории Ставропольского края 10 нелегалов. Фото: ГУФССП России по СК

Судебные приставы Ставропольского края выдворили за пределы России десять иностранных граждан. У всех закончился разрешенный срок пребывания в стране.

Суд признал граждан Туркменистана виновными в нарушении правил въезда и режима пребывания в Российской Федерации. Им назначили штрафы от двух до пяти тысяч рублей и дополнительное наказание – принудительное выдворение за границу. До отправления иностранцы находились в специальном учреждении для временного содержания.

«После оформления всех необходимых документов судебные приставы отделения специального назначения ГУФССП России по Ставропольскому краю препроводили нарушителей до пункта пропуска через государственную границу в международном аэропорту Домодедово», – рассказали в ГУФССП по СК.

Оттуда они отправились на родину.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru