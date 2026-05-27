Определились участники проекта Бизнес Баттл в Ставрополе

Второй раз Бизнес Баттл проходит на Ставрополье.

На Ставрополье в рамках конкурса среди предпринимателей Бизнес Баттл состоялся «День бизнеса». Наставники огласили составы команд. В конкурсной части проекта примут участие 20 предпринимателей региона.

Конкурс проходит при поддержке регионального правительства и ВТБ и нацелен на поддержку малого и среднего бизнеса, поиск перспективных стартапов и привлечение внимания к развитию предпринимательства.

«Развитие предпринимательства, создание условий, при которых бизнес чувствует себя уверенно на любом этапе - от идеи до масштабирования, - одна из наших главных задач. Уверен, что предприниматели Ставрополья смогут получить максимум пользы от участия в проекте Бизнес Баттл», – отметил Антон Доронин, министр экономического развития Ставропольского края.

В ходе «Дня бизнеса» наставники огласили составы команд. Каждый из пяти наставников выбрал четыре проекта. Таким образом определены 20 участников, которые перешли а следующий этап.

Авторов лучших стартапов ждут награды.

«Второй раз Бизнес Баттл проходит на Ставрополье, и второй раз мы сталкиваемся со сложностью выбора. Много действительно интересных и перспективных бизнес-идей. Каждую заявку обсуждали с коллегами, учитывали опыт конкурса прошлого года. В итоге, в моей команде удалось собрать разнообразный и сильный состав участников – есть социальные проекты, есть новые направления бизнеса. Уверен, второй сезон конкурса на Ставрополье будет не менее захватывающим», – прокомментировал Александр Дыренко.

В ходе конкурса участники не только получат экспертизу своих проектов, но и посетят занятия по анализу рынка, составлению маркетинговых стратегий, бизнес-планов и финансовых моделей. В роли наставников конкурса выступают успешные предприниматели региона – Евгений Осиновский, Виктор Жуков, Сергей Мотышен, Хаим Маскильд, а также управляющий ВТБ в СКФО – вице-президент банка Александр Дыренко.

Финалисты презентуют бизнес-идеи перед наставниками, партнерами и спонсорами проекта. Авторов лучших стартапов ждут награды, в этом году призовой фонд конкурса в крае превышает 3 млн рублей.