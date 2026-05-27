Наиболее сложная ситуация с паводком на Ставрополье сложилась на реке Калаус

Губернатор рекомендовал главам территорий при наличии угрозы для населенных пунктов оперативно принимать решение о введении режима чрезвычайной ситуации. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров провел оперативное совещание по ситуации с паводком. В работе приняли участие члены Правительства края, руководители региональных ведомств и главы территорий.

Как прозвучало, на всех крупных водных объектах Ставрополья ведется постоянный мониторинг уровня воды. Наиболее сложная ситуация складывается на реке Калаус. Из-за сильных осадков уровень воды в районе села Воздвиженского Апанасенковского округа достиг неблагоприятных отметок. Ситуация находится на постоянном контроле краевого Минприроды.

Губернатор рекомендовал главам территорий при наличии угрозы для населенных пунктов оперативно принимать решение о введении режима чрезвычайной ситуации. Это позволит при необходимости оперативно задействовать краевые силы и ресурсы для ликвидации последствий паводка.

«Прошу всех глав территорий, кто видит угрозу для населенных пунктов, – не тяните, объявляйте режим ЧС. Край со своей стороны продлевает режим повышенной готовности. Так мы сможем быстрее прийти на помощь людям», – сообщил Владимир Владимиров.

Отдельное поручение глава региона адресовал краевому Минсельхозу. До конца недели ведомству необходимо оценить ситуацию на сельхозугодьях, определить возможные потери урожая и ущерб для аграриев.

«Посмотрите, есть ли потери по урожаю, убытки аграриев – в зависимости от ситуации примем решения», – сказал Владимир Владимиров.

В настоящее время на территории Ставропольского края продолжает действовать штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в регионе вновь ожидаются осадки.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru