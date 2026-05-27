НовостиОбщество27 мая 2026 15:33

Наиболее сложная ситуация с паводком на Ставрополье сложилась на реке Калаус

На территории края продолжает действовать штормовое предупреждение, ожидаются еще осадки
Татьяна ГУЩИНА
Губернатор рекомендовал главам территорий при наличии угрозы для населенных пунктов оперативно принимать решение о введении режима чрезвычайной ситуации.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров провел оперативное совещание по ситуации с паводком. В работе приняли участие члены Правительства края, руководители региональных ведомств и главы территорий.

Как прозвучало, на всех крупных водных объектах Ставрополья ведется постоянный мониторинг уровня воды. Наиболее сложная ситуация складывается на реке Калаус. Из-за сильных осадков уровень воды в районе села Воздвиженского Апанасенковского округа достиг неблагоприятных отметок. Ситуация находится на постоянном контроле краевого Минприроды.

Губернатор рекомендовал главам территорий при наличии угрозы для населенных пунктов оперативно принимать решение о введении режима чрезвычайной ситуации. Это позволит при необходимости оперативно задействовать краевые силы и ресурсы для ликвидации последствий паводка.

«Прошу всех глав территорий, кто видит угрозу для населенных пунктов, – не тяните, объявляйте режим ЧС. Край со своей стороны продлевает режим повышенной готовности. Так мы сможем быстрее прийти на помощь людям», – сообщил Владимир Владимиров.

Отдельное поручение глава региона адресовал краевому Минсельхозу. До конца недели ведомству необходимо оценить ситуацию на сельхозугодьях, определить возможные потери урожая и ущерб для аграриев.

«Посмотрите, есть ли потери по урожаю, убытки аграриев – в зависимости от ситуации примем решения», – сказал Владимир Владимиров.

В настоящее время на территории Ставропольского края продолжает действовать штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в регионе вновь ожидаются осадки.

