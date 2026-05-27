Городская библиотека Ессентуков отметила 105 летний юбилей

Первоначальный фонд насчитывал 25 тысяч книг и журналов. Фото: из архивов администрации Ессентуков.

Центральная городская библиотека города-курорта Ессентуки отметила своё 105-летие. Согласно архивным данным, первоначально учреждение располагалось в одной большой комнате, где совмещались функции абонемента, читального зала и детского отдела, а стартовый фонд составлял 25 тысяч книг и журналов.

Важнейшим этапом модернизации стал перенос учреждения в 2004 году в новое капитальное здание в центре города. На сегодняшний день общая площадь центра составляет 1,5 тыс. кв. м. Инфраструктура включает специализированные залы: искусств, правовой информации, отдел новых IT-технологий, а также отдел периодики и культурно-досуговое подразделение.

Объём книжного фонда достиг отметки в 200 тысяч единиц хранения. Статистика за минувший год фиксирует более 133 тысяч посещений. Успех деятельности библиотеки обусловлен синергией между муниципальной властью, предпринимательским сообществом и образовательными организациями, а также высокой вовлечённостью горожан.

