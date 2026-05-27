В список одарённых детей России вошла ученица четвёртого класса из Кисловодска

Высокого результата Виолетта добилась благодаря победе в краевой комплексной олимпиаде. Фото: Администрация Кисловодска

Имя ученицы школы №17 города Кисловодска Виолетты Мануковой внесено в Государственный информационный ресурс об одарённых детях России. Об этом достижении четвероклассницы сообщил глава администрации курорта Евгений Моисеев на своей странице в социальных сетях.

Высокого результата Виолетта добилась благодаря победе в краевой комплексной олимпиаде для учащихся четвёртых классов «Старт». Попадание в федеральный реестр открывает перед школьницей новые перспективы на федеральном уровне: она получает право на участие в профильных сменах, мастер-классах и специализированных образовательных программах.

Как отметил Евгений Моисеев, юная кисловодчанка доказала, что серьёзные успехи доступны даже в младших классах при наличии интереса к учёбе и упорства. Глава города подчеркнул, что теперь её ждут широкие возможности для развития – от участия в интенсивных учебных сборах до общения с единомышленниками по всей стране.

