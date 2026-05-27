В Невинномысске после ливней откачали 1,5 тысячи кубометров воды из домов

Спасатели Ставропольского края продолжают работы по ликвидации последствий сильных дождей. Наиболее сложная обстановка сохраняется в Невинномысске, где за 25 и 26 мая с помощью мотопомп было откачано около 1500 кубометров воды из подтопленных домовладений.
На этой неделе помощь потребовалась и жителям посёлка Новоспицевский Грачёвского округа. Им предложили эвакуацию, так как откачка не помогала, однако люди отказались. В итоге вода ушла самостоятельно. Кроме того, в селе Воздвиженском Апанасенковского округа специалисты расчистили мусор, скопившийся на опорах моста из-за подъёма уровня воды в реке Калаус.
В ведомстве напомнили о сохраняющейся угрозе ЧС из-за непогоды и призвали граждан быть осторожными, а также сообщили номер вызова экстренных служб – 112.
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru