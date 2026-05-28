На Ставрополье сортируют уже почти 100 процентов мусора

К 2030 году на Ставрополье планируют выйти на стопроцентную сортировку отходов.

Ставропольский край демонстрирует высокие результаты в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), опережая целевые показатели нацпроекта. По данным краевого МинЖКХ, доля отходов, направляемых на сортировку, составляет 96,2%, что выше планового значения (90%).

Одновременно с этим удалось снизить долю захораниваемого мусора до 78,6% при контрольном индикаторе 85%. Действующая инфраструктура полностью покрывает потребности региона. При этом, в рамках утверждённой программы перехода к экономике замкнутого цикла на 2026–2030 годы планируется достичь 100% сортировки и ограничить захоронение половиной от общего объёма отходов.

Развитие отрасли подкрепляется созданием новых объектов, таких как строящийся в Невинномысске экопромпарк, который будет включать линии сортировки, предприятия по переработке вторсырья и компостированию органики.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru