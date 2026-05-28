Предприниматели Ставрополя представили свою продукцию в Омске. Фото: администрация Ставрополя

Ставропольские предприниматели представили свою продукцию на крупной деловой площадке в Омске. В мероприятии приняли участие 12 предприятий краевой столицы.

Гости смогли познакомиться с широким ассортиментом продукции – от кофе, макарон и лимонадов до мясных деликатесов, сладостей, специй и изделий ручной работы. Особое внимание посетителей привлекли медово-имбирные пряники, натуральные снеки и авторские изделия из дерева и эпоксидной смолы.

«Наша продукция пользуется спросом и признанием. Уверен, что участие в таких выставках открывает новые возможности для продвижения ставропольских брендов», – рассказал мэр Ставрополя Иван Ульянченко.

Участники также провели переговоры и обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.

