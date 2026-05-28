В школе в Ессентуках открыли мемориальные доски в память о погибших на СВО. Фото: соцсети мэра Ессентуков

В школе №1 города Ессентуки открыли мемориальные доски в честь двух выпускников. Артем Погосов и Ростислав Болдинов погибли при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции.

Артем Погосов осенью 2022 года заключил контракт и ушел на фронт. Он командовал отделением взвода ударных беспилотников разведывательной роты. Боец погиб 27 июня 2024 года. За мужество и отвагу его наградили медалью «За храбрость» II степени и орденом Мужества посмертно.

Ростислав Болдинов был призван на срочную службу в 2023 году. В марте 2024-го он решил остаться в армии и отправился в зону СВО. Служил оператором взвода управления в 15-й отдельной мотострелковой Александрийской бригаде «Черные гусары». Ростислав погиб 16 августа 2024 года. Его также наградили орденом Мужества посмертно.

«Оба парня героически погибли, выполняя воинский долг. Теперь их имена навсегда останутся в школьной летописи. Вечная слава героям!» – поделился мэр Ессентуков Владимир Крутников.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru