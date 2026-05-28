Летом на Ставрополье для подвоза воды задействуют 50 автоцистерн

На Ставрополье летом усилят подвоз воды в территории, которые традиционно сталкиваются с дефицитом водоснабжения в жаркий сезон. Для этого по краю задействуют 50 автоцистерн.

Техника будет работать в округах, где сейчас идут ремонтные работы на сетях или летом фиксируется нехватка воды. Больше всего автоцистерн направят в Благодарненский, Туркменский, Новоселицкий, Арзгирский, Апанасенковский, Труновский, Грачевский и Шпаковский округа.

«Подвоз – это временное решение для территорий, которые в летний период испытывают нехватку воды», – рассказали в минЖКХ Ставропольского края.

В регионе продолжается модернизация систем водоснабжения. По данным краевых властей, сейчас централизованной системой качественной питьевой воды обеспечены более 2,7 млн жителей края, что составляет около 96% населения.

danil.yurkov@phkp.ru