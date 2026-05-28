Реконструкция моста через Подкумок в Пятигорске выполнена наполовину. Фото: миндор СК

В Пятигорске продолжается реконструкция моста через реку Подкумок на проспекте Калинина. Сейчас готовность объекта составляет уже 50%. Работы начались в начале года, общая протяженность участка превышает 60 погонных метров.

На объекте уже завершили монтаж опорных конструкций, сейчас специалисты занимаются берегоукреплением и устройством переходных плит.

«Выполнение работ идет в соответствии с планом-графиком, готовность составляет 50%. Завершить реконструкцию планируется до конца года», – сообщили в миндоре СК.

Проспект Калинина считается одной из главных транспортных артерий Пятигорска, поэтому обновление объекта, по задумке, должно улучшить движение транспорта. С 2023 года на Ставрополье уже обновили 15 мостов на местных дорогах. В этом году к ним добавятся еще четыре сооружения.

