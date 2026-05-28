Владимиров поддержал выдвижение ветеранов СВО в депутаты на Ставрополье. Об этом он заявил во время ежегодного послания. По его словам, участников СВО начали выдвигать кандидатами в депутаты, а часть бойцов уже работает в органах власти.

В крае продолжают развивать программы поддержки военнослужащих и их семей. Речь идет не только о социальных мерах, но и о помощи в открытии собственного дела. Так, в 2025 году региональными мерами поддержки малого бизнеса воспользовались более 60 ветеранов спецоперации и их родственников.

Отдельно губернатор остановился на кадровой программе «Герои Ставрополья», которая помогает участникам СВО адаптироваться к мирной жизни и строить карьеру после службы.

«Из первого потока краевой программы “Герои Ставрополья” уже 17 выпускников работают в органах власти, в наших учреждениях. А четверо избраны муниципальными депутатами. И это только начало», – заявил Владимир Владимиров.

Во время послания губернатор также поддержал решение политических партий выдвигать ветеранов спецоперации на выборы. По его словам, в предварительное голосование одной из партий уже вошли 28 ставропольцев с боевым опытом и государственными наградами.

«Такой подход верный. Уверен, что и другие партии будут его придерживаться», – подчеркнул глава края.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru