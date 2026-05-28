В Ставропольском крае проверят, как используются школы после капремонта

К 2030 году на Ставрополье планируют отремонтировать 250 школ Фото: Ольга ЮШКОВА.

К 2030 году на Ставрополье капитально отремонтируют 250 школ. Об этом губернатор края Владимир Владимиров заявил 28 мая во время ежегодного послания. Только в 2025 году завершили капитальный ремонт 35 школ, а в этом году работы планируют провести еще в 44 учреждениях.

Губернатор также поручил краевому минобразования проверить, как используются обновленные школы после капремонта. По его словам, за последние годы в крае впервые за полвека удалось запустить масштабную модернизацию школьных зданий благодаря федеральной программе.

«Читаю обращения в соцсетях о том, что в новых зданиях, которые очень хорошо оборудованы – спортзалы, бассейны и так далее – не всегда материальная база используется на все 100%», – пояснил губернатор.

Родители жалуются на случаи, когда возможности обновленных школ частично используются в коммерческих целях. В связи с этим губернатор поручил министерству образования оперативно реагировать на подобные обращения, выезжать на места и встречаться с родителями.

