Почти пять тысяч семей получили соцконтракты на Ставрополье

Почти пять тысяч семей получили соцконтракты на Ставрополье. Об этом губернатор Владимир Владимиров заявил во время ежегодного послания 28 мая.

На реализацию соцконтрактов в крае направили около миллиарда рублей. Большая часть соглашений была связана с открытием собственного дела, развитием личного подсобного хозяйства и профессиональной переподготовкой.

«Мы работаем для людей. И внимание, человечный подход – вот основа результата. Это касается всех сфер. И в первую очередь в социалке», – поделился Владимир Владимиров.

По словам губернатора, социальные контракты помогают людям почувствовать уверенность в своих силах и дают возможность выйти на стабильный доход. Во время послания губернатор поручил краевому министерству труда сохранить в 2026 и 2027 годах нынешний объем финансирования соцконтрактов.

