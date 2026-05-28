Губернатор Ставрополья поручил ускорить решение кадрового дефицита в медицине. Студентам и выпускникам медицинских вузов, которые захотят работать в государственных больницах и поликлиниках края, будут дополнительно выплачивать по 30 тысяч рублей в месяц. Об этом Владимиров заявил 28 мая во время ежегодного послания.

Он пояснил, что нехватка врачей и медперсонала остается одной из самых проблем здравоохранения края. По словам губернатора, с 2014 года по программам целевого обучения на специалитет поступили более 2,6 тысячи человек, еще почти 1,2 тысячи – в ординатуру. При этом значительная часть будущих врачей пока продолжает обучение.

С 2020 года в государственные медучреждения края после окончания специалитета трудоустроились 544 целевика, еще 574 молодых врача пришли работать после ординатуры.

Кроме того, только за прошлый год дополнительное медицинское и фармацевтическое образование получили более 4,8 тысячи человек. Но даже такие меры пока позволили увеличить число медработников всего на 1%.

«Мы закрепили в новом законе меры поддержки для студентов и выпускников, которые хотят прийти работать в краевое здравоохранение. В том числе предусмотрели компенсацию расходов на образование и ежемесячную выплату для обучающегося в размере 30 тысяч рублей», – заявил губернатор.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru