В Кисловодске построят две новые котельные за 760 млн рублей

В Кисловодске к 2027 году построят две новые котельные за 760 млн рублей

На Ставрополье после зимних перебоев с отоплением в Кисловодске построят две новые котельные. На эти цели из краевого бюджета направят 760 млн рублей. Об этом губернатор Владимир Владимиров заявил 28 мая во время ежегодного послания.

«Минувший год показал, что за развитием экономики и поселений края уже едва поспевают тепловые сети и энергетические мощности. С перегрузками и отключениями особенно часто сталкиваются жители “Больших” Кавминвод», – заявил Владимиров.

В начале года сложная ситуация с отоплением сложилась в Кисловодске. Без тепла и горячей воды в холодный период оставались жители нескольких улиц. После этого власти приняли решение о строительстве двух новых котельных. Их планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году. Новые объекты обеспечат теплом районы, где живут более 14 тысяч человек.

Кроме того, в 2026 году в крае собираются построить еще две котельные в Пятигорске и одну – в Нефтекумске. Благодаря этому проблему теплоснабжения планируют решить еще для девяти тысяч жителей региона.

Во время послания губернатор поручил министру ЖКХ края и руководителям муниципалитетов лично контролировать реализацию проектов и не допустить срыва сроков.

