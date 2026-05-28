Владимиров поручил включить наказы жителей в программу развития Ставрополья

Губернатор Ставрополья поручил включить наказы жителей в программу развития края. Фото: пресс-служба губернатора Ставропольского края

Владимир Владимиров во время ежегодного послания поручил учитывать предложения жителей Ставрополья при обновлении программы развития региона. Речь идет о наказах, которые жители дают кандидатам разных партий перед выборами.

Губернатор напомнил, что такую практику в крае начали применять пять лет назад. Тогда все предложения жителей впервые объединили в отдельную программу развития Ставрополья. В нее вошли вопросы ремонта дорог, благоустройства, строительства социальных объектов и другие темы, которые люди поднимали в своих территориях.

По словам Владимирова, значительная часть наказов уже выполнена, а сама система должна стать постоянной политической практикой в крае.

«Поручаю Правительству края по итогам сентябрьских парламентских выборов взять в работу наказы земляков ко всем кандидатам и всем партиям. Независимо от того, прошел или не прошел кандидат в Думу», – заявил губернатор.

Предложения жителей будут использовать при обновлении большой программы наказов.

