Губернатор поручил проводить ямочный ремонт на Ставрополье до 1 июня

Губернатор дал поручения по проведению ямочного ремонта на Ставрополье Фото: Алексей ПРУС. Перейти в Фотобанк КП

Во время оглашения ежегодного послания губернатор Ставропольского края поручил проводить ямочный ремонт не позднее 1 июня. По словам Владимира Владимирова, первым делом необходимо пересмотреть подход к заключению контрактов, чтобы плановой датой не стояло условное 31 декабря. Работы, по мнению главы региона, должны заканчиваться не позднее 1 июня:

«Прошу уважаемых глав самым серьезным образом отнестись к реализации собственных полномочий по ямочному ремонт. Ложка дорога к обеду. Ямочный ремонт – сезонный. Не ставьте плановой датой его исполнения 31 декабря. Соглашаясь на комфортные для подрядчика сроки, вы не заботитесь о земляках и вынуждаете их трястись по ямам».

При этом в 2026 году в нормативное состояние власти планируют привести 497 километров автомобильных дорог и четыре моста протяженность около 140 метров. Ямочный ремонт уже должен подходить к концу по всем муниципальным образованиям.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru