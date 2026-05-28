НовостиОбщество28 мая 2026 8:36

Губернатор поздравил ставропольскую доярку со званием Героя Труда России

Татьяна Кожевникова из Советского округа 44 года работает в колхозе имени Ленина
Ева ТКАЧЕНКО
Губернатор поздравил ставропольскую доярку со званием Героя Труда России. Фото: соцсети губернатора Ставрополья Владимира Владимирова

Губернатор поздравил ставропольскую доярку со званием Героя Труда России. Фото: соцсети губернатора Ставрополья Владимира Владимирова

На церемонии представления ежегодного послания губернатор Владимир Владимиров объявил о присвоении звания Героя Труда России жительнице Советского округа Татьяне Кожевниковой. Награду ей недавно вручил президент страны Владимир Путин.

Татьяна Васильевна уже 44 года работает оператором машинного доения в колхозе имени Ленина в селе Горькая Балка. За четыре десятилетия она воспитала не одно поколение молодых животноводов. Губернатор назвал ее труд достойным восхищения и поблагодарил всех ставропольцев, которые обеспечивают продовольствием край и страну.

«Считаю, что это достойный восхищения пример того, как надо жить, трудиться и любить свою землю. Спасибо за труд, уважаемая Татьяна Васильевна! Спасибо всем ставропольским крестьянам, которые кормят край и нашу страну!» – сказал Владимир Владимиров.

