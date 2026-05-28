К 2026 году на Ставрополье построят еще девять объектов водоснабжения

На Ставрополье до конца 2028 года планируют построить еще девять крупных объектов водоснабжения. Об этом губернатор Владимир Владимиров сообщил во время ежегодного послания 28 мая.

За последние пять лет финансирование строительства и ремонта объектов водоснабжения в крае увеличилось в восемь раз. Только в 2025 году на эти цели направили более 12 млрд рублей. За последние годы в регионе построили и отремонтировали около 500 километров водопроводных сетей. Благодаря этому доступ к качественной питьевой воде получили более 400 тысяч жителей края.

Отдельно Владимир Владимиров рассказал о строительстве второй насосной станции на Сенгилеевском водохранилище. По задумке, проект поможет создать резервный источник водоснабжения для Ставрополя и близлежащих территорий.

«Уже к началу 2027 года у нас будет альтернативный источник снабжения водой ставропольской агломерации с населением около миллиона человек», – заявил губернатор.

Еще одним крупным проектом станет развитие Малкинского месторождения подземных вод для Кавказских Минеральных Вод. Новые водоводы должны помочь решить проблему перебоев с водой в курортных городах и соседних округах.

«Ничего подобного по масштабу в нашей отрасли ЖКХ не строилось уже лет 50», – добавил Владимиров.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru