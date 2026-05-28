На Ставрополье в 2026 году реализуют 15 агропроектов почти на 18 млрд рублей

На Ставрополье в 2026 году планируют реализовать 15 крупных инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе. Общий объем вложений составит почти 18 млрд рублей, а в сельских территориях появится около 800 новых рабочих мест.

О развитии сельского хозяйства губернатор Владимир Владимиров рассказал во время ежегодного Послания 28 мая. Он рассказал, что новые проекты затронут сразу несколько направлений АПК.

В крае планируют развивать тепличное хозяйство, мелиорацию, семеноводство, животноводство и переработку. Также речь идет о строительстве комбикормового завода, плодохранилища, закладке интенсивных садов и производстве лекарственных трав.

Отдельно губернатор остановился на вопросах импортозамещения семян. По словам Владимирова, в этом году регион намерен увеличить долю отечественной селекции семян кукурузы в севообороте более чем до 50%, подсолнечника – до 55%, а сахарной свеклы – до 10,5%.

«Инвестиции – то, что приводит деньги на село, дает работу и зарплату. Помогает улучшать условия для жизни. Чтобы люди в селе оставались, чтобы село выбирали и видели в нем свое будущее», – добавил губернатор.

Кроме того, в регионе продолжат развитие мелиорации. Орошением планируют охватить около 6,6 тысячи гектаров сельхозземель. На эти цели из федерального и краевого бюджетов привлекли почти миллиард рублей.

