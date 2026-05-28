В Ставрополе изменят маршрут автобуса №32А. Фото: администрация Ставрополя

В Ставрополе с 29 мая частично изменится схема движения автобуса №32А. Решение приняли после прекращения работы маршрута №32м. Об этом сообщили в городской администрации.

Теперь автобусы №32А на участке от улицы 45 Параллель до улицы Тухачевского будут ехать по улице 50 лет ВЛКСМ. Остальная часть маршрута останется прежней. Изменения связаны с оптимизацией транспортной нагрузки и организацией более удобного сообщения для пассажиров.

Жители улицы Пирогова смогут пользоваться автобусами №32А с улицы 50 лет ВЛКСМ. Также для поездок остаются доступны альтернативные маршруты №33м, №45 и №46. Новая схема движения начнет действовать с четверга, 29 мая.

