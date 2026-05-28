Владимир Владимиров поздравил ставропольских пограничников с праздником. Фото: пресс-служба губернатора Ставрополья

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поздравил военнослужащих и ветеранов пограничной службы с профессиональным праздником. Пограничные войска, по его словам, остаются символом мужества, стойкости и преданности долгу. От работы пограничников напрямую зависят безопасность страны и защита государственных рубежей.

В поздравлении губернатор сказал, что Ставрополье гордится своими земляками, которые служат в пограничных войсках и продолжают традиции пограничного братства.

Отдельные слова благодарности Владимир Владимиров адресовал военнослужащим, выполняющим задачи в зоне специальной военной операции, а также ветеранам службы.

«Ваш опыт, преданность делу и любовь к Родине остаются важным примером для молодого поколения защитников Отечества», – добавил губернатор.

Владимиров пожелал военнослужащим и ветеранам крепкого здоровья, благополучия и успехов в службе.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru